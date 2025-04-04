В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 4,9 в 53 километрах от города Мандалай, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Как уточняется, подземный толчок был зафиксирован в 15:25 по времени UTC (18:25 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сегодня сообщалось, что в Мьянме продолжаются работы по ликвидации последствий разрушительного землетрясения, которое произошло 28 марта. Общее число погибших превысило 3,3 тыс. человек.

Нейпьидо, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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