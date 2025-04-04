Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3,3 тыс. человек

В Мьянме продолжаются работы по ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Общее число погибших превысило 3,3 тыс. человек.

По данным экстренных служб страны, жертвами землетрясения стали 3301 человек, 4792 получили ранения и 221 человек числятся пропавшими без вести.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Эпицентр находился в 31 км от Мандалая – второго по величине города страны с населением 1,2 млн человек. Подземные толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме. Сейсмособытие стало крупнейшем на континенте за последнее десятилетие.

Нейпьидо, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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