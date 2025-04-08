США хотят применять боевые дроны против наркокартелей в Мексике

Американские власти обсуждают применение боевых беспилотников для борьбы с наркокартелями на территории Мексики.

Удары дронов по лидерам наркогруппировок и логистической инфраструктуре преступных организаций обсуждаются в администрации президента США, Пентагоне и разведывательных ведомствах. Отмечается, что проработка применения боевых БПЛА пока находится на ранней стадии.

При этом неясно, обсуждала ли администрация США с мексиканским правительством возможность ударов по картелям. Источники NBC заявили, что в обсуждениях не отвергается и вариант действий без одобрения мексиканских властей.

Американские военные давно применяют дроны для мониторинга мексиканской границы с одобрения президента Мексики. На днях Пентагон и ЦРУ нарастили количество разведывательных полетов с целью сбора информации о картелях, что может быть началом подготовки к масштабной операции спецслужб.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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