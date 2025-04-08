Вашингтон озвучил Ирану новый ультиматум

Вашингтон намерен ввести жесткие санкции против Ирана, включая нефтяной сектор, в случае отсутствия сделки по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Безусловно, я ожидал бы очень жестких санкций против Ирана, и надеялся, что они заставят его отказаться от своей ядерной программы», – цитирует РИА «Новости» его заявление в интервью телеканалу CNBC.

По словам Райта, США не могут допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием.

Стоит отметить, что ранее Тегеран неоднократно заявлял, что в его планах нет намерений производить ядерное оружие.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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