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Среда, 9 апреля 2025, 10:30 мск

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В Венесуэле ввели чрезвычайное положение из-за пошли Трампа

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел режим чрезвычайного экономического положения из-за пошлин США. По мнению главы государства, это позволит защитить национальную экономику от последствий торговой войны.

«В связи с международной ситуацией и последствиями торговой, экономической войны против всего мира и Венесуэлы, против нашего континента я прибегаю к конституционному праву <...> ввести чрезвычайное экономическое положение», – заявил Мадуро.

Режим будет действовать в течение двух месяцев и может быть продлен. Это позволит властям воспользоваться «различными политическими средствами», чтобы защитить национальную экономику и продвигаться вперед, отметил Мадуро.

В свою очередь вице-президент страны Дельси Родригес добавил, что страна успешно справлялась с подобного рода экономическими вызовами и привел в пример пандемию.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 5 апреля торговых пошлин для 185 стран: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции, для отдельных государств уровень пошлин был гораздо выше.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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