Брюссель вместе с НАТО готовят отправку войск на Украину после достижения «перемирия»

Европа и НАТО возобновили обсуждение отправки войск на Украину после достижения перемирия. Как сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, пока единогласного решения нет.

«Мы рассматриваем мониторинговую миссию, миротворческую миссию, миссию сдерживания, миссию усиления», – цитирует ее заявление ТАСС по прибытии на неформальное заседание министров обороны так называемой «коалиции желающих» в штаб-квартире НАТО, созванной по инициативе Великобритании и Франции без участия США.

«Дискуссия продолжается. Ряд стран готовы участвовать, ряд нет. Но главный вопрос о том, если будет мир, то какие силы и возможности нам понадобятся», – уточнила Каллас.

Стоит отметить, что хотя США отсутствуют на заседании, структуры НАТО принимают активное участие в дискуссии. По информации штаб-квартиры НАТО, в Брюсселе собрались представители 30 государств.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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