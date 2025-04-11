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Жители Аляски готовятся к извержению вулкана

Ученые спрогнозировали мощное извержение вулкана на Аляске. Местные жители закупаются средствами защиты и вещами первой необходимости.

Вулкан Сперр, расположенный в 130 километрах от крупнейшего города Аляски Анкориджа, в последний раз извергался в 1992 году. Весной прошлого года вулкан вновь проснулся, в его недрах фиксируется повышенная сейсмическая активность.

Власти Анкориджа уже повысили уровень готовности и усилили информационное оповещение. Жители начали готовится к извержению и закупаются масками и респираторами, а также предметами первой необходимости.

Сперр имеет в высоту 3,3 км, а непосредственная близость населенных пунктов несет угрозу местными жителям. При последнем извержении вулкана улицы Анкориджа покрыло густым слоем пепла, который вызывает раздражение дыхательных путей, глаз и кожи.

Анкоридж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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