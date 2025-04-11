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Финский парламент окончательно запретил россиянам сделки с недвижимостью

Финский парламент утвердил полный запрет для россиян на сделки с недвижимостью. Министр обороны страны Антти Хаккянен пояснил, что это решение – «четкий сигнал: мы не позволим дестабилизировать Финляндию».

Глава оборонного ведомства также уточнил, что в числе следующих мер по усилению безопасности – «законодательство, расширяющее возможности для вмешательства в недвижимость, которая уже была приобретена».

Как отмечает «Интерфакс», в Минобороны Финляндии ранее заявляли, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу безопасности в Европе, а недвижимость является формой враждебного влияния.

Хельсинки, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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