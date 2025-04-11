Трамп призвал Москву «действовать», чтобы остановить войну на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал Россию «действовать» для завершения войны в Украине. Об этом американский лидер заявил в своей социальной сети.

«Россия должна начать действовать. Слишком много людей гибнут, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне – войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом!» – заявил Трамп.

Напомним, сегодня спецпосланник президента США Стивен Уиткофф должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию о предстоящих переговорах подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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