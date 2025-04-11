Германия отказалась отдать Киеву новые комплексы Patriot

Германия не будет поставлять Киеву новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус. По его словам, Берлин сам ожидает поставки этого вооружения.

«Как вы знаете, Германия уже предоставила четыре полноценные системы Patriot. На данный момент мы не можем предоставить больше, поскольку ждем поставок от Raytheon в ближайшие годы, которые начнутся только в 2027 году, если я правильно помню», – сказал Писториус, слова которого цитирует ТАСС.

Примечательно, что Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений для ВСУ после США. Берлин с начала конфликта на Украине предоставил Киеву разного рода помощь на сумму примерно 44 млрд евро.

Берлин, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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