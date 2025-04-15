Москва и Вашингтон ведут продуктивные переговоры – Белый дом

Вашингтон и Москва ведут продуктивные переговоры по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, на этом фоне США допускают налаживание экономического партнерства с Россией после прекращения огня.

«У России есть стимул прекратить этот конфликт, это может быть экономическое партнерство с США. Но сначала мы хотим увидеть прекращение огня», – сказала Ливитт (цитата по ТАСС), подчеркнув, что президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф «ясно дали это понять».

При этом, комментируя разговор российского лидера Владимира Путина и спецпосланника Трампа, спикер Белого дома обратила внимание, что США и Россия ведут продуктивные переговоры.

«Я не хочу предвосхищать [результаты] этих переговоров. Я могу сказать, что это был продуктивный разговор. Как сказал вчера вечером Уиткофф, он верит, что Россия хочет завершить эту войну, и президент [США Дональд Трамп] также верит в это», – уточнила Ливитт.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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