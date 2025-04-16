США собираются закрыть почти 30 посольств и консульств за рубежом

США могут закрыть несколько десятков посольств и консульств по всему миру. Об этом сообщает газета The New York Times.
Государственный департамент США рассматривает возможность закрытия дипломатических миссий в странах Европы и Африки. «Сокращения соответствуют намерениям президента Трампа по снижению федеральных расходов по всему правительству, а также планам руководства Госдепартамента сократить почти на 50% бюджет ведомства», – говорится в материале.
Речь идет о Мальте, Люксембурге, Лесото, Республике Конго, Центрально-Африканской Республике, Южном Судане, Эритрее, Гамбии и других странах. Кроме того, Штаты могут сократить число консульств во Франции, Германии, Греции, Италии, ЮАР и Великобритании.
По данным издания, в случае реализации этих планов США уступят Китаю первое место по числу диппредставительств в Европе, а также еще больше увеличат отставание от КНР в Африке и Восточной Азии.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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