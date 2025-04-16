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Среда, 16 апреля 2025, 16:59 мск

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США собираются закрыть почти 30 посольств и консульств за рубежом

США могут закрыть несколько десятков посольств и консульств по всему миру. Об этом сообщает газета The New York Times.

Государственный департамент США рассматривает возможность закрытия дипломатических миссий в странах Европы и Африки. «Сокращения соответствуют намерениям президента Трампа по снижению федеральных расходов по всему правительству, а также планам руководства Госдепартамента сократить почти на 50% бюджет ведомства», – говорится в материале.

Речь идет о Мальте, Люксембурге, Лесото, Республике Конго, Центрально-Африканской Республике, Южном Судане, Эритрее, Гамбии и других странах. Кроме того, Штаты могут сократить число консульств во Франции, Германии, Греции, Италии, ЮАР и Великобритании.

По данным издания, в случае реализации этих планов США уступят Китаю первое место по числу диппредставительств в Европе, а также еще больше увеличат отставание от КНР в Африке и Восточной Азии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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