Трамп продлил запрет для российского флота

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении запрета на вход в американские порты для судов, имеющих отношение к России. В обращении к Конгрессу американский лидер пояснил, что «политика и действия правительства РФ продолжают создавать чрезвычайную ситуацию».

«Поэтому я продлеваю на год режим чрезвычайной ситуации в отношении России и чрезвычайные полномочия относительно регулирования швартовки и перемещений в порты США судов, связанных с Россией, как это изложено в прокламации 10371», – цитирует «Интерфакс» заявление Трампа.

Запрет был введен 21 апреля 2022 года Джо Байденом, который на тот момент занимал пост президента США.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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