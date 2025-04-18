В Йемене 33 человека погибли при ударе США по нефтяному порту

Американские военные нанесли авиаудар по порту, который используется для поставок нефтепродуктов. По последним данным, более 30 человек погибли, еще 80 получили ранения.
ВВС США атаковали порт Рас-Иса, который находится к северо-западу от прибрежного йеменского города Ходейда. Американские войска нанесли не менее 14 ударов.
«Число погибших в результате атаки США на нефтяной объект Рас-Иса на западе Йемена возросло до 33 погибших и 80 раненых», – сообщает издание Al Mayadeen со ссылкой на представителей системы здравоохранения страны.
Уточняется, что большинство жертв и пострадавших были работниками порта и сотрудниками портовых организаций. На месте работают экстренные службы, не исключается, что число погибших может вырасти.
Центральное командование вооруженных сил США заявляло, что порт Рас-Иса был уничтожен с целью лишения хуситов доходов от продажи нефти.
Сана, Зоя Осколкова
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