При землетрясении в Стамбуле пострадали более 150 человек

В результате землетрясения в Стамбуле пострадали более 150 человек. Как сообщило управление губернатора провинции, жертв нет.

Как уточняется, в больницы города поступили 151 местный житель. Большинство из них пострадали во время паники после прыжков с высоты. «Их жизням ничего не угрожает. Жертв нет. Разрушений жилых домов в городе в целом нет. В районе Фатих рухнуло заброшенное здание», – приводит ТАСС данные властей, которые опубликованы в турецкой прессе.

Сообщается, что после землетрясения не зафиксировано негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию.

Стамбул, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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