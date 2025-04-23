Рубио раскрыл уровень понимания позиции России в Вашингтоне

Вашингтон стал гораздо лучше понимать позицию РФ по кризису на Украине после проведения серии двусторонних консультаций. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Я бы сказал, что мы занимаемся тем, что выясняем позицию России – сейчас мы ее лучше понимаем, потому что реально разговаривали с ними после трех лет молчания, – а также позицию Украины», – сказал глава американского Госдепа в интервью порталу The Free Press, которое приводит ТАСС.

Рубио уточнил, что Вашингтон пытается выяснить, находится ли «эти ребята вообще в одном районе».

Госсекретарь обратил внимание, что если у Москвы и Киева «совершенно разные почтовые индексы», то стороны слишком далеки друг от друга. По его мнению, это говорит о том, что мир в настоящее время может быть невозможен.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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