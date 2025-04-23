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Среда, 23 апреля 2025, 19:17 мск

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Рубио раскрыл уровень понимания позиции России в Вашингтоне

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото из архива сайта CNN

Вашингтон стал гораздо лучше понимать позицию РФ по кризису на Украине после проведения серии двусторонних консультаций. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Я бы сказал, что мы занимаемся тем, что выясняем позицию России – сейчас мы ее лучше понимаем, потому что реально разговаривали с ними после трех лет молчания, – а также позицию Украины», – сказал глава американского Госдепа в интервью порталу The Free Press, которое приводит ТАСС.

Рубио уточнил, что Вашингтон пытается выяснить, находится ли «эти ребята вообще в одном районе».

Госсекретарь обратил внимание, что если у Москвы и Киева «совершенно разные почтовые индексы», то стороны слишком далеки друг от друга. По его мнению, это говорит о том, что мир в настоящее время может быть невозможен.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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