Противостояние Индии и Пакистана обострилось после теракта

Отношения Индии и Пакистана стремительно ухудшаются после нападения террористов в индийском штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели приостанавливает выдачу виз гражданам Пакистана, а Исламабад прекратил торговлю и объявил персонами нон грата индийских советников.

Правительство Индии решило немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля, заявили в индийском МИД. Кроме того, граждане Пакистана, находящиеся в настоящее время в Индии, должны покинуть страну до истечения срока действия виз в соответствии с новыми поправками. В дипведомстве добавили, что гражданам Индии настоятельно рекомендуется избегать поездок в Пакистан.

В свою очередь Пакистан объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации, а также прервал торговлю. В Совете безопасности Пакистана подчеркнули, что будут «рассматривать любую попытку Индии, которая вышла из Договора о водах Инда, перекрыть поток воды в Пакистан как акт войны».

Нападение террористов в регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Вооруженные люди в камуфляже открыли беспорядочную стрельбу по людям, которые совершали конную прогулку. Не менее 27 человек погибли и 12 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»*. Позже индийские СМИ сообщали, что спецслужбы Индии обнаружили доказательства причастности к нападению межведомственной разведки Пакистана.

* запрещенная в РФ террористическая организация

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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