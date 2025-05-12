Польша закрывает генконсульство России в Кракове

Польша решила закрыть генеральное консульство России в Кракове. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. О решении он объявил в соцсети X.

Министр объяснил данный шаг «наличием доказательств» о якобы причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра Marywilska на севере Варшавы.

Накануне польский премьер Дональд Туск заявил, что поджог в ТЦ совершили якобы по заказу российских спецслужб.

Пожар в крупнейшем в Варшаве центре оптовой и розничной торговли Marywilska 44 произошел в ночь на 12 мая 2024 года. Площадь возгорания составила свыше 60 тысяч «квадратов».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на неадекватные шаги Варшавы по закрытию генконсульства.

«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», – цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, в октябре 2024 года Польша закрыла генконсульство РФ в Познани в связи с тем, что Москва якобы ведет гибридную войну и диверсионную деятельность против Польши и ее союзников.

Варшава, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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