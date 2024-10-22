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Польша закрывает Генконсульство России

Фото: Pixabay

Варшава решила закрыть Генерального консульство РФ в Познани. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, решение принято в связи с тем, что Москва якобы ведет гибридную войну и диверсионную деятельность против Польши и её союзников.

«Я принял решение об отзыве разрешения на деятельность консульства РФ в Познани. Пребывание его персонала на территории Республики Польша будет признано нежелательным», – цитируют заявление Сикорского польские СМИ.

Предполагается, что решение будет реализовано в ближайшие дни.

Варшава, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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