Президент Бразилии вернется в Москву, что попросить Путина поехать на переговоры в Турцию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен заехать в Москву после своего визита в Китай, чтобы попросить российского коллегу Владимира Путина лично присутствовать на переговорах с Украиной в Стамбуле.

«Когда я остановлюсь в Москве, я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать: «Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул договариваться», – заявил бразильский лидер в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Пекине, передает CNN Brazil.

Лула да Силва отметил, что во время своего визита в Москву 8-10 мая получил просьбу Владимира Зеленского узнать у Путина о готовности объявить перемирие. По его словам, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра получил звонок от главы украинского МИД Андрея Сибиги. Президент Бразилии добавил, что передал просьбу Зеленского непосредственного российскому президенту во время их ужина в Москве.

«Это было первое, что я сказал Путину: «У меня есть сообщение от Зеленского, в котором он спрашивает, примете ли вы 30-дневное перемирие»», – сказал бразильский лидер. По словам Лулы да Силвы, российский лидер положительно отреагировал на возможность обсуждения этой темы: «Путин дословно сказал: «Я готов это обсудить»».

Президент Бразилии также заявил, что российский лидер выступает за возобновление переговоров с Киевом на основе Стамбульского соглашения 2022 года, подписание которого было сорвано украинской стороной.

Ранее сообщалось о готовности Лулы да Силвы выступить посредником в урегулировании украинского кризиса.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что 15 мая в Турции рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным. Кто войдет в российскую переговорную группу, Кремль еще не сообщал.

Известно, что на российско-украинские переговоры в Стамбул отправится американская делегация во главе с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом накануне сообщил президент США Дональд Трамп, но не уточнил, будет ли сам присутствовать на встрече. До этого американские СМИ писали, что на переговоры в Стамбул поедут спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. Последний заявлял, что Трамп может приехать в Стамбул, если туда прибудет Владимир Путин.

Пекин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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