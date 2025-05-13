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Трамп может приехать на украинское переговоры в Стамбул, но при одном условии

Фото из архива сайта Белого дома

В Вашингтоне надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул. В этом случае туда приедет и американский лидер Дональд Трамп. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Мы надеемся, что президент Путин тоже появится, и тогда там будет и президент Трамп. Это может быть абсолютно невероятная встреча», – сказал он (цитата по РИА «Новости») в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможные прямые переговоры Москвы и Киева в Стамбуле 15 мая.

Келлог подтвердил, что в Стамбуле будет находиться глава киевского режима Владимир Зеленский.

Президент РФ ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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