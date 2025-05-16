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Президент Сербии констатировал крах коллективного Запада

Архив. Фото: официальный сайт президента Сербии

Коллективный Запад потерпел крах на фоне разногласий США и Европейского союза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на саммите Европейского политического сообщества в Албании.

По его оценке, отношения Вашингтона и Брюсселя больше не будут гармонизированы, как прежде, в результате чего коллективный Запад и то, как его воспринимали раньше, больше не существует.

«Это дает нам дополнительную возможность для прогресса в Европе и одновременно – возможность работать с партнерами еще быстрее и сильнее», – заявил Вучич (цитата по РБК), добавив, что в этой ситуации евроинтеграция Сербии может ускориться.

В то же время президент Сербии полагает, что нападки на него все-таки продолжатся после визита в Москву на празднование Дня победы над нацизмом.

«Нам будет непросто из-за поездки в Москву, сейчас я ожидаю однозначных атак. Я постараюсь взять это на себя и не позволю Сербии заплатить за это», – сказал Вучич.

Тирана, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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