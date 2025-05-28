Еврокомиссия заставит страны ЕС экономить воду из-за засухи

Еврокомиссия разрабатывает план по сокращению потребления воды. Причиной стали более продолжительные периоды засухи. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно плану ЕК, который планируют представить в следующем месяце, страны ЕС должны сократить потребление воды по меньшей мере на 10% к 2030 году. Это первый случай, когда Еврокомиссия установит целевые показатели эффективного использования водных ресурсов.

Документ содержит рекомендации по наращиванию инвестиций в канализационную инфраструктуру и очистные сооружения. По оценке чиновников, знакомых с планом, ЕК рекомендует инвестировать 23 млрд евро в год в инфраструктуру водоснабжения.

Инициатива свидетельствует о беспокойстве среди стран-членов блока по поводу истощающихся запасов подземных вод в ЕС, говорится в статье. Евросоюз в последние годы сталкивается с более продолжительными периодами засухи, которая охватывает все большие территории в Европе.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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