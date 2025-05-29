Маск объявил об уходе из администрации Трампа

Американский предприниматель Илон Маск объявил о своей отставке с поста главы департамента государственной эффективности (DOGE), созданного с приходом к власти Дональда Трампа.

«Поскольку мой срок полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы», – написал миллиардер в соцсети X.

Маск выразил уверенность, что миссия департамента в работе правительства со временем будет только укрепляться, и понадеялся, что «это станет образом жизни всего правительства».

Меж тем представитель Белого дома сообщил американским СМИ, что Маск начнет оформлять документы на увольнение в четверг вечером. Как отмечают источники, у бизнесмена не было официальной беседы с Трампом перед объявлением об отставке, и решение об уходе было принято на уровне высшего руководства, передает ТАСС.

DOGE был учрежден указом Трампа в день его инаугурации – 20 января 2025 года. Задачей ведомства является повышение эффективности и результативности работы правительства США.

Маск сообщил об уходе с поста руководителя DOGE на следующий день после того, как раскритиковал бюджетный законопроект Трампа. Инициатива предусматривает масштабное снижение налогов, что, по мнению бизнесмена, увеличит дефицит бюджета и подорвет работу команды DOGE по сокращению расходов.

Предприниматель при этом посетовал на то, как трудно бороться с бюрократией в США. По его словам, возглавляемый им департамент государственной эффективности стал «мальчиком для битья» в Вашингтоне. «DOGE просто становится козлом отпущения за все подряд, – сказал Маск в интервью газете The Washington Post. – Например, где-то происходит что-то плохое, и нас обвиняют в этом, даже если мы не имеем к этому никакого отношения».

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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