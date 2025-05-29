Евросоюз прекратит существование в случае навязывание одного политического мнения и отмены права вето, которым обладает каждая из европейских стран-членов ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Политик обратил внимание, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже пригрозил Словакии и Венгрии санкциями со стороны ЕС за их суверенные взгляды.

«Навязывание обязательного политического мнения, отмена права вето, наказание суверенных и смелых, новый железный занавес, предпочтение войны миру – это конец общеевропейского проекта. Это отход от демократии. Это предвестник огромного военного конфликта», – сказал Фицо (цитата по РИА «Новости») на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

При этом премьер-министр Словакии подверг критике Европейский союз за нежелание занять миротворческую позицию в конфликте на Украине. Вместо этого, крупные игроки в Европейском союзе критикуют другие страны за их мнение, которое отличается от большинства.

Будапешт, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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