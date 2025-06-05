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Четверг, 5 июня 2025, 17:44 мск

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Орбан: Европа хочет нанести превентивный удар по России

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Кадр из трансляции пресс-службы Кремля

Лидеры Европейского союза считают своей целью борьбу с Россией и хотят нанести ей превентивный удар, продолжая конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на заседании Форума представителей Карпатского бассейна в Будапеште.

По словам политика, нынешнее руководство ЕС пытается подменить свою основную задачу по укреплению благополучия объединения борьбой с Россией. Своей главной целью Брюссель считает «противостояние России на Востоке», заявил он.

«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее», – сказал Орбан, слова которого цитирует РБК.

Венгерский премьер-министр уточнил, что конфликт на Украине, который лидеры стран ЕС хотят продолжать, рассматривается как такой превентивный удар. При этом Орбан подчеркнул, что интересам безопасности Европы отвечает скорейшее урегулирование украинского конфликта.

В понедельник, 4 июня, премьер-министр Венгрии сообщил, что созвал совет обороны, и призвал готовиться к тому, что конфликт на Украине может затянуться, отметив, что трансатлантическое единство по этому вопросу резко распалось и теперь США и Европа занимают разные позиции.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет причин воевать с НАТО, как и агрессивных намерений по отношению к Европе.

Будапешт, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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