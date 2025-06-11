Трамп объявил о готовности торгового соглашения с Китаем

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения лидерами лидеров двух стран.

«Наша сделка с Китаем готова. Ожидается окончательное согласование председателем Си и мной», – написал он в своих соцсетях.

По словам Трампа, стороны договорились о поставке магнитов и любых необходимых редкоземельных металлов в США. Американские пошлины на китайские товары составят 55%, а китайские тарифы на продукцию из США – 10%, уточнил он.

«Мы предоставим Китаю то, о чем договорились, включая возможность для китайских студентов учиться в наших колледжах и университетах (что меня всегда устраивало!)», – добавил Трамп.

«Отношения (с КНР) отличные! Всем спасибо за внимание к этой теме», – резюмировал президент США.

Напомним, 12 мая на встрече в Женеве США и Китай пришли к соглашению по торговой войне и договорились о значительном снижении ввозных пошлин сроком на 90 дней, размер которых превысил 100%. После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Пекин нарушил условия соглашения. Кроме того, Белый дом объявил о возможном отзыве виз иностранных студентов, в том числе китайских граждан. Также США ввели новые ограничения по экспорту передовых чипов.

Пекин в ответ заявил, что Вашингтон нарушает достигнутые в Женеве договоренности о торговле, что наносит ущерб китайским интересам. Надо отметить, что в апреле КНР в ответ на американские пошлины приостановила экспорт в США редкоземельных металлов и магнитов, имеющих решающее значение в автомобильной и аэрокосмической промышленности и в производстве полупроводников.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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