Китай обвинил США в нарушении договоренностей о торговле

В Пекине считают, что Вашингтон нарушает достигнутые в Женеве договоренности о торговле, что наносит ущерб китайским интересам. Поводом послужили новые правила США по контролю экспорта чипов и угрозы аннулирования студенческих виз.

«Соединенные Штаты в одностороннем порядке спровоцировали новые экономические и торговые разногласия, усугубив неопределенность и нестабильность двусторонних экономических и торговых отношений», – цитирует Associated Press заявление Министерства торговли КНР.

Пекин утверждает, что выполнил свою часть соглашения, заключенного на встрече в Женеве, которая состоялась в середине мая. При этом США, по мнению Китая, нарушили договоренности. В случае дальнейшего невыполнения обязательств Штатами власти КНР обещают принять «решительные меры».

12 мая на встрече в Женеве США и Китай пришли к соглашению по торговой войне и договорились о значительном снижении взаимных тарифов сроком на 90 дней. После этого, американский президент Дональд Трамп заявил, что Пекин нарушил условия соглашения.

Кроме того, Белый дом объявил о возможном отзыве виз иностранных студентов, в том числе китайских граждан. В данный момент в США обучаются около 300 тысяч студентов из КНР.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube