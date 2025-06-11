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Трамп рассказал о прекрасных отношениях с Путиным

Фото: архив CNN

Президент США Дональд Трамп сообщил о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что их телефонный разговор 4 июня был посвящен урегулированию конфликта на Украине.

«В основном мы говорили о войне и о том, как положить ей конец. У меня были прекрасные отношения с ним (с Путиным). И этой войны никогда бы не случилось, если бы выборы [президента США 2020 года] не были сфальсифицированы», – заявил Трамп (цитата по ТАСС) в эфире подкаста газеты The New York Post.

Стоит отметить, что в Кремле сообщали, что 4 июня лидеры двух государств обменялись мнениями не только по Украине, но и обсудили перспективы российско-американского сотрудничества. При этом главы государств условились продолжить и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, также и на других уровнях и по другим каналам. По словам сообщил помощника президента РФ Юрия Ушакова, «в завершение беседы оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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