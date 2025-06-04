В Кремле назвали позитивным и продуктивным разговор Путина и Трампа

Глава российского государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись мнениями не только по Украине, но и обсудили перспективы российско-американского сотрудничества. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которые, по мнению двух президентов, имеют огромный потенциал», – цитирует Ушакова «Интерфакс».

Помощник президента РФ также отметил, что Путин подробно рассказал Трампу о воскресных атаках на российские объекты. «Он (Трамп) внимательно выслушал наши оценки, и на этот счет наш президент достаточно подробно высказался. Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки произошедшего», – сказал Ушаков.

«Этой теме в числе других был посвящен этот телефонный разговор, и американская, и российская сторона именно ориентировались на то, чтобы обсудить эти террористические атаки», – пояснил помощник главы российского государства.

По его словам, Путин сказал Трампу, что Киев ударами по гражданским целям на территории России пытался сорвать переговоры в Стамбуле, но Москва не поддалась на провокации.

Как отметил Ушаков, президент РФ также подробно рассказал Трампу об итогах стамбульских переговоров, но тексты меморандумов о позициях сторон президенты не обсуждали.

«Лидеры условились продолжить и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, также и на других уровнях и по другим каналам», – сообщил помощник президента РФ, добавив, что «в завершение беседы оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный».

Москва, Елена Володина

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