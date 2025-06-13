Иран направил на Израиль более 100 беспилотников

Иран направил на Израиль более сотни беспилотников. Об этом сообщил представитель израильской армии Эфи Дефрин.

По данным израильской прессы, иранским дронам может понадобиться несколько часов, чтобы достигнуть Израиля. ЦАХАЛ работает над тем, чтобы они были сбиты, подчеркнул представитель вооруженных сил еврейского государства.

Ранее в ночь на пятницу Израиль нанес серию ударов по ядерным объектам Ирана. Тегеран заявил о подготовке ответных мер.

МИД Ирана считает, что ответственность за израильские удары по иранским ядерным объектам лежит в том числе на США.

«Подобные акты агрессии сионистского режима против Ирана не могли бы произойти без координации и разрешения Соединенных Штатов. Соответственно, правительство США, как главный покровитель режима, также несет ответственность за опасные последствия этой безрассудной эскалации», – говорится заявлении министерства (цитата по «Интерфаксу»).

Госсекретарь США Марко Рубио попытался заверить, что Вашингтон непричастен к израильским ударам по Ирану, уточнив, что Израиль уведомил США, что «эти действия были необходимы в качестве самообороны».

По данным источников западной и арабской прессы, в настоящее время не менее шести иранских ученых-ядерщиков, по предварительным данным, погибли в результате израильских ударов. Сообщается также о возможной гибели командующего Корпуса стражей иранской революции (КСИР) генерал-майора Хосейна Салами и ряд высокопоставленных офицеров.

Тегеран – Тель-Авив, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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