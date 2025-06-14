Переговоры в Омане между США и Ираном по ядерной программе отменены

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе, которые планировался в воскресенье, 15 июня, отменен.

«Переговоры между Ираном и США, которые должны были состояться в Маскате в воскресенье, теперь не состоятся», – написал он на своей странице в соцсети X:

Глава МИД Омана при этом подчеркнул, что «дипломатия и диалог по-прежнему являются единственным путем к прочному миру».

Pанее глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Каей Каллас указал на неоправданнсть переговоров между Ираном и США, пока продолжаются израильские атаки на исламскую республику, передает агентство «Тасним».

Маскат, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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