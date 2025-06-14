МИД Ирана не видит смысла в продолжении переговоров с США о ядерной сделке

Переговоры с США по иранской ядерной программе стали бессмысленными после атаки Израиля. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи агентству Tasnim.

«Никто не может себе представить, чтобы [израильский] режим совершил такое преступление без разрешения США», – сказал дипломат.

По его словам, США действовали так, что переговоры стали бессмысленными. «Вы не можете одновременно заявлять о переговорах и координировать действия, позволяя режиму наносить удары по Ирану», – пояснил Багаи.

По его мнению, Израиль, по сути, хотел втянуть западные страны в конфликт с Ираном. «Похоже, на этот раз ему удалось повлиять на дипломатический процес», – сказал Багаи.

С ним согласился вице-мэр Тегерана по международным отношениям Хамидреза Голамзаде. Израиль и США похоронили возможность дальнейших переговоров по ядерной сделке с Ираном, заявил он RT.

По его словам, Белый дом не только был проинформирован о готовящихся израильских ударах по Ирану, но и принимал непосредственное участие в операции. «Согласно данным мониторинговых карт, [американские] самолеты-дозаправщики находились в небе и помогали [израильской] авиации», – сказал вице-мэр.

Напомним, очередной, шестой по счету раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе был запланирован на 15 июня в Омане. Официальный представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран еще не принял решение о том, будет ли он участвовать в переговорах с США в воскресенье.

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана, «пока не поздно», заключить сделку с Вашингтоном по ядерной проблеме. В противном случае, по словам американского лидера, у Ирана «ничего не останется».

Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы, назвав свои действия «упреждающим ударом». В результате массированной атаки по военным и ядерным объектам Ирана погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери, ряд других высокопоставленных военных, а также шесть ученых-ядерщиков. В ответ Тегеран сегодня ночью нанес ракетные удары по военно-промышленным объектам Израиля и авиабазам.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал атаку Израиля по Ирану объявлением войны. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами со своей стороны заявил, что его страна продолжит свою ядерную программу, несмотря на гибель ученых-ядерщиков.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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