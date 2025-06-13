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«Пока не поздно...» Трамп выступил с призывом к Ирану заключить сделку по ядерной проблеме

Фото: архив сайта Белого дома

Иран должен заключить с США соглашение по ядерной проблеме, чтобы избежать кризиса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети.

«Ирану нужно согл‌‌‌‌‌‌аситься на сделку, иначе у него ничего не останется... Не нужно больше смертей, разрушений. Просто сделайте это, пока не поздно», – призвал Трамп.

Комментируя удары Израиля‌‌‌‌‌ по Ирану, американский лидер отметил, что «мы уже видели много смертей». «Но еще есть время, чтобы это остановить», – заявил он.

При этом Трамп предупредил, что новые израильские удары по Ирану «уже запланированы и будут еще более жесткими».

«Некоторые иранские сторонники жесткой линии делали смелые заявления, но они не представляли, что на них надвигается. Теперь они все мертвы», – обратил внимание президент США.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам ядерной программы Ирана. Иран в ответ на массированную атаку запустил около сотни беспилотников в сторону Израиля и отказался участвовать в запланированных на воскресенье переговорах с США по ядерной программе, пообещав скорое «отмщение».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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