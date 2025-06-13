Тегеран подтвердил гибель военачальников и пообещал «отмщение за несправедливо пролитую кровь мучеников»

В результате ночного удара Израиля погибли начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери, командующий центральным штабом ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал-лейтенант Голям Али Рашид и глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами.

Как говорится в заявлении иранского министерства обороны, которое приводит ТАСС, «мученические кончины» военачальников, группы ученых и невинных женщин и детей в результате агрессивного нападения сионистского режима (имеется в виду Израиль) в очередной раз показали миру террористическую природу этого злобного режима».

«Теперь, когда террористический режим, оккупировавший Иерусалим, перешел все красные линии, не осталось никаких ограничений для ответа на это преступление, и рука божественного возмездия покарает жестокий террористический режим и его сторонников», – подчеркнули в оборонном ведомстве Ирана.

«Отмщение за несправедливо пролитую кровь мучеников этой агрессии – наша миссия, которую вооруженные силы считают своей задачей, и они не остановятся, пока она не будет выполнена», – заявили в иранском Генштабе.

Ранее в ночь на пятницу Израиль нанес серию ударов по ядерным объектам Ирана. Тегеран заявил о подготовке ответных мер, после чего в израильской прессе появились данные о массированной атаке дронами со стороны Тегерана.

Тегеран, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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