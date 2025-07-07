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Во Франции 24 человека пострадали из-за агрессивных пчел

Во Франции пчелиный рой ужалил 24 человека, трое пострадавших оказались в реанимации. Об этом сообщают местные СМИ.

Сотни пчел внезапно атаковали прохожих в Орийаке. Сначала люди даже не поняли, что произошло, настолько неожиданным было нападение.

В результате 24 человека обратились за медицинской помощью, состояние троих было критическим, они до сих пор находятся в реанимации.

По словам пчеловодов, обычно рой не проявляет агрессию без причины, а пчелы жалят людей лишь в случае самообороны. Такое поведение могло быть спровоцировано неизвестным раздражителем или изменениями в породе пчел.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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