«Я бы знал…» Трамп заявил, что не принимал решение приостановить поставки оружия на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отдавал приказ о приостановке поставок оружия на Украину. Американский лидер также уточнил, что о знал бы о подобном распоряжении Пентагона.

«Я бы знал, если бы было принято решение. Я бы знал первым. Более того, я бы, вероятней всего, отдавал бы приказ, но я этого еще не делал», – сказал Трамп (цитата по РИА «Новости») в Белом доме, отвечая на вопрос, могло ли решение о паузе быть принято без его ведома.

Президент США заявил, что не углублялся в эту тему и не думал о ней, поскольку в администрации сейчас «изучают Украину и боеприпасы».

Тем не менее, как уточнил американский лидер, США пока рассматривают возможность поставки комплексов Patriot на Украину». «Им (Украине) очень бы этого хотелось, они обращались с такой просьбой. Patriot – действительно очень редкая система», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»), добавив, что «нам предстоит рассмотреть этот вопрос».

Трамп обратил внимание, что «это очень дорогая система». «Жаль, что приходится тратить такие огромные деньги на войну», – сказал он.

Ранее в американской прессе появились сообщения, что Пентагон принял решение о приостановке поставок Киеву отдельных видов вооружения, застав врасплох Белый дом. Позже госдеп заявлял, что военная помощь Киеву продолжается, речь идет лишь о некоторых позициях.

7 июля Трамп пообещал отправить на Украину больше преимущественно оборонительного оружия.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube