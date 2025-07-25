Жертвами конфликта Таиланда и Камбоджи стали 15 человек

В Таиланде в результате столкновений с Камбоджей погибли 15 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения королевства.

«Погибли не менее 14 гражданских лиц и один военнослужащий, ранения получили 46 человек, в основном, гражданские лица», – говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время боестолкновения Камбоджи и Таиланда происходят в 12 районах. Отмечается, что приграничные провинции покинули более 100 тысяч жителей.

Как сообщалось ранее, на границе Таиланда и Камбоджи произошли боевые столкновения. Камбоджийские военные обстреляли территорию Таиланда из реактивных систем залпового огня. В ответ тайские ВВС подняли в воздух шесть истребителей F-16 и нанесли удар по тяжелому вооружению камбоджийской армии.

В этой связи посольство России в Таиланде выступило с предупреждением к россиянам, находящимся на территории этой страны, о необходимости соблюдать осторожность.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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