Россиянам рекомендовали соблюдать осторожность в Таиланде

Посольство России в Таиланде выступило с предупреждением к россиянам, находящимся на территории этой страны, о необходимости соблюдать осторожность.

«В связи с эскалацией напряженности на границе Таиланда и Камбоджи Посольство рекомендует российским соотечественникам, находящимся с Таиланде, воздержаться от посещения приграничных с Камбоджей районов, а также внимательно следить за официальной информацией о развитии ситуации», – говорится в сообщении дипмиссии.

В то же время дипломаты отметили, что большинство мест, посещаемых российскими туристами, – прежде всего, провинция Пхукет и город Паттайя – находятся на достаточно большом удалении от границы с Камбоджей. Тем не менее, в случае возникновения экстренных ситуаций, угрожающих жизни, следует обращаться в посольство.

Как сообщалось ранее, на границе Таиланда и Камбоджи произошли боевые столкновения. Камбоджийские военные обстреляли территорию Таиланда из реактивных систем залпового огня. В ответ тайские ВВС подняли в воздух шесть истребителей F-16 и нанесли удар по тяжелому вооружению камбоджийской армии.

Бангкок, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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