российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 июля 2025, 18:22 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп заверил, что готов обсуждать ядерное разоружение

Фото из архива сайта Белого дома

Вашингтон рассчитывают приступить в ближайшее время к обсуждению с Москвой перспектив ядерного разоружения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя перспективы заключения Вашингтоном и Москвой нового соглашения, идущего на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Это не тот договор, истечения которого вы хотите», – сказал Трамп. «Мы начинаем работать над этим», – заверил он, не вдаваясь в детали.

«Это проблема для мира», – подчеркнул Трамп, имея в виду предстоящее истечение срока действия ДСНВ.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / США

Трамп пригрозил России вторичными санкциями / Умер известный реслер и киноактер Халк Хоган / Без картофеля и будущего: западный аналитик предсказывает крах России / Трамп намерен вывести США из ЮНЕСКО / В больницах США изымают органы у живых пациентов / Автомобиль протаранил толпу людей в Лос-Анджелесе: более 20 человек ранены / «Сенсаций.Нет» и западные СМИ: как Дуглас Мюррей переиначил слова Трампа / Зеленский анонсировал военную «мегасделку» с Трампом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,