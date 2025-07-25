Трамп заверил, что готов обсуждать ядерное разоружение

Вашингтон рассчитывают приступить в ближайшее время к обсуждению с Москвой перспектив ядерного разоружения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя перспективы заключения Вашингтоном и Москвой нового соглашения, идущего на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Это не тот договор, истечения которого вы хотите», – сказал Трамп. «Мы начинаем работать над этим», – заверил он, не вдаваясь в детали.

«Это проблема для мира», – подчеркнул Трамп, имея в виду предстоящее истечение срока действия ДСНВ.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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