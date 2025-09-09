российское информационное агентство 18+

В Непале закрылись все аэропорты

В Непале на фоне массовых протестов, как минимум, до 11 сентября закрылись аэропорты. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Катманду, добавив, что возможно продление этих ограничений.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время в Непале находятся 350-400 российских туристов, из них в организованных турах – не более 50 человек.

В Непале второй день продолжаются массовые акции протеста, несмотря на то, что правительство страны отменило ранее введенный запрет социальных сетей. В понедельник в результате столкновений погибли 20 человек и более 500 человек, по уточненным данным, получили ранения.

Катманду, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

