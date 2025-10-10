Трамп остался без нобелевки: Европа посылает сигнал США

Президент США Дональд Трамп остался без Нобелевской премии мира – комитет отдал ее венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы». По мнению политического обозревателя Андрея Перлы, Вашингтон вряд ли публично отреагирует на это, однако само по себе такое решение – уже сигнал от Старого Света Новому:

«Я думаю, что, если в окружении Трампа есть умные и знающие люди, а там таких достаточно, никакой реакции со стороны администрации президента США на вручение Нобелевской премии мира в этом году не последует. Любая реакция будет смотреться плохо и недостойно, а Трамп слишком хорош как публичный политик или шоумен, чтобы этого не понимать. Впрочем, если против Швеции или Норвегии или обеих сразу будут введены какие-нибудь дикие пошлины – я тоже не удивлюсь.

Но если говорить о происходящем всерьез, речь ведь не об амбициях отдельно взятого Трампа. Речь о том, что европейские институты пытаются демонстрировать независимость от американских. Как в важных вещах, так и в неважных. И это больше, чем сиюминутная битва амбиций. Это тенденция к сепарации Европы, к разрушению единого западного мира. С этой точки зрения, характерна и нобелевка палестинскому химику, и нобелевка венгерскому писателю, и нобелевка венесуэльскому политику».

Как уже писал «Новый День», ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что за время своего президентства он уже остановил несколько военных конфликтов, поэтому достоин этой премии.

