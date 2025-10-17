Индия увеличила закупки российской нефти в октябре

Индия в первые две недели октября нарастила импорт нефти из России на фоне растущей потребности страны в энергоресурсах. Об этом сообщает Press Trust of India со ссылкой на данные отслеживания судов компании Kpler.

Отмечается, что индийские НПЗ работают на полную мощность, чтобы удовлетворить увеличившийся спрос в праздничный сезон.

Эксперты объясняют рост импорта привлекательными ценами после возобновления скидок на фоне снижения спроса на западных рынках и большей гибкостью в организации поставок, говорится в публикации, которую цитирует «Интерфакс».

Поставки российской нефти в октябре составили около 1,8 млн баррелей в сутки, что на 250 тысяч баррелей больше, чем в сентябре. Ранее импорт нефти из России снизился с более чем 2 млн баррелей в сутки в июне до 1,6 млн баррелей в сутки в сентябре.

Напомним, в минувшую среду президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему, что Нью-Дели прекратит покупать российскую нефть. Однако в четверг официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил журналистам, что ему ничего не известно о подобном разговоре между Трампом и Моди или о каких-либо заверениях индийского лидера в том, что он прекратит закупки российской нефти.

Индийские НПЗ подтвердили, что не получали никаких распоряжений правительства о прекращении импорта российской нефти. Ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия связал падение поставок российской нефти в июле-сентябре сезонными факторами, в частности, увеличением объемов технического обслуживания на государственных НПЗ, а не тарифными проблемами.

Нью-Дели, Наталья Петрова

