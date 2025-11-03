Трамп отказался подтвердить планы ударов по Венесуэле, но заявил, что дни Мадуро сочтены

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News отказался отвечать на вопрос, планируют ли США предпринимать военные действия против Венесуэлы, но при этом усомнился в том, что Вашингтон движется к войне с этой страной. В то же время американский лидер выразил мнение, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены.

«Я сомневаюсь в этом. Я так не думаю», – сказал Трамп (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос, идут ли США к войне с Венесуэлой на фоне отправки в Карибское море авианосца Gerald Ford.

Когда главу Белого дома спросили о правдивости сообщений о возможных ударах по Венесуэле, он отказался отвечать на этот вопрос. «Я не скажу вам этого. Я не говорю, правда это или нет, – отметил Трамп, добавив, что не обсуждает с репортером, собирается ли он наносить удары.

При этом лидер США предположил, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены. «Я бы сказал, что да, я так полагаю», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

С сентября США наносят удары по судам в Карибском море, на которых, по утверждению американской администрации и разведки, перевозят наркотики. Трамп обвиняет власти Венесуэлы в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Более того, он заявил, что Николас Мадуро якобы помогает наркоторговцам. На этом фоне военная активность США в регионе Карибского моря выросла – Вашингтон перебросил туда крупные силы и продолжает их наращивать. Американские СМИ на прошлой неделе сообщили, что в ближайшие дни могут быть атакованы военные объекты на территории Венесуэлы, которые, по предположению властей США, используются для незаконного оборота наркотиков. Меж тем Трамп тогда заявил, что США не планируют атаковать Венесуэлу.

Ранее Мадуро высказал мнение, что США пытаются развязать войну и организовать госпереворот в его стране, чтобы захватить огромные запасы природных ресурсов, в частности нефть.

СМИ сообщали, что лидер Венесуэлы направил письма Владимиру Путину и Си Цзиньпину с просьбой оказать военную поддержку на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

