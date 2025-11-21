В Индии более 20 детей погибли после лечения сиропом от кашля

В Индии сироп от кашля стал причиной смерти 24 детей. Об этом сообщает агентство Reuters.

По предварительным данным, лекарственный препарат содержал пропиленгликоль (базовый растворитель) с примесью диэтиленгликоля – промышленного яда, которым иногда умышленно или ошибочно подменяют более дорогой пропиленгликоль.

Производитель Sresan Pharmaceutical получил вещество от посредников и добавил в сироп без должной проверки. Вероятно, в цепочке поставок произошла подмена, так как пропиленгликоль пришел в бочках без опломбирования. Более того, ни у одного из поставщиков не было лицензии на работу с фармацевтическими ингредиентами.

В ходе проверки были выявлены сотни других серьезных нарушений: антисанитарные условия, фальсификация данных, ошибки в хранении документации. Лицензию компании аннулировали, ее основатель арестован.

Сироп от кашля уже становился причиной гибели детей в Африке и Центральной Азии в 2022-2023 годах.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

