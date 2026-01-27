Словакия и Венгрия отдельно обжалуют решение ЕС о запрете поставок газа из России

Венгрия и Словакия подадут в суд Евросоюза два отдельных иска из-за решения Совета ЕС запретить импорт российского газа в Евросоюз с 2027 года и будут координировать свои действия. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Из-за невозможности подачи совместного иска каждая страна подаст жалобу самостоятельно, пояснил он, передает портал Dennik N.

По мнению словацкого премьера, к моменту вступления в силу запрета на импорт газа из РФ украинский конфликт закончится и тогда «все сломают себе ноги», торопясь в Россию на деловые переговоры.

Накануне Совет Евросоюза окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года. Нарушение запрета грозит крупными штрафами.

В тот же день Венгрия заявила о намерении оспорить в суде решение ЕС.

