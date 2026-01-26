Евросоюз утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

Совет Евросоюза в понедельник, 26 января, окончательно одобрил полный запрет на импорт российского газа к концу 2027 года. Согласно утвержденному плану, ЕС прекратит импорт сжиженного природного газа из России с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Словакия и Венгрия проголосовали против запрета. Однако для одобрения решения было достаточно большинства голосов. Венгрия заявила, что намерена обжаловать решение в Европейском суде.

«Данный регламент является ключевым этапом на пути к достижению цели программы REPowerEU по прекращению зависимости ЕС от российской энергетики», – сказано в заявлении.

Для действующих контрактов на поставку российского газа будет предусмотрен переходный период.

Несоблюдение новых правил может повлечь за собой максимальные штрафы в размере не менее 2,5 млн евро для физических лиц и не менее 40 млн евро для компаний, либо не менее 3,5% от общего годового оборота компании по всему миру или 300% от предполагаемого оборота по сделке, отмечается в заявлении.

К 1 марта 2026 года страны ЕС должны подготовить национальные планы по диверсификации поставок газа и определить потенциальные проблемы, связанные с заменой российского газа. Страны ЕС, по-прежнему импортирующие российскую нефть, также должны будут представить планы диверсификации.

Согласно документу, в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах ЕС действие запрета может быть приостановлено на срок до четырех недель.

Регламент будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через день после публикации. Документ будет применяться непосредственно во всех странах ЕС.

Напомним, в начале декабря депутаты Европарламента и европейские государства достигли соглашения о поэтапном запрете импорта российского газа в ЕС. 20 октября прошлого года Совет ЕС согласовал проект поэтапного отказа от импорта газа из России, предложенный Еврокомиссией.

Брюссель, Наталья Петрова

