Президент США Дональд Трамп заявил, что с главой киевского режима Владимиром Зеленским договориться гораздо сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Он призвал Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. Трамп подчеркнул, что президент РФ готов к урегулированию с Киевом.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке… С Зеленским гораздо сложнее договориться», – заявил Трамп в интервью NBC News, комментируя критику европейских лидеров в связи с решением США частично снять санкции с российской нефти, чтобы снизить напряженность на топливном рынке, возникшую из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Трамп также заявил, что вернет приостановленные санкции на российскую нефть, как только энергорынок стабилизируется.

Американский лидер также отверг предложение Зеленского помочь США и их союзникам в перехвате иранских беспилотников. «Нам не нужна помощь», – сказал президент, добавив, что «последний человек, от которого нам нужна помощь, – это Зеленский.

Трамп неоднократно называл Зеленского препятствием на пути к разрешению украинского конфликта, указывая, что у Киева нет козырей на переговорах.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

