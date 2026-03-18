Аргентина вышла из Всемирной организации здравоохранении

Фото: pixabay

Аргентина официально покинула Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пабло Кирно.

«Выход Аргентины из ВОЗ вступил в силу, это произошло год спустя после того, как наша страна официально уведомила об этом», – отметил Кирно.

По его словам, Аргентина будет сотрудничать с другими странами в рамках двусторонних соглашений и намерена принимать участие в региональных форумах. При этом стана настаивает на сохранении суверенитета и возможности принятия решений, касающихся политики в области здравоохранения.

Ранее США покинули ВОЗ из-за слишком больших финансовых затрат. Как тогда сказал президент Дональд Трамп, его страна платила организации 500 млн долларов в год.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

