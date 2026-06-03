ВОЗ: лихорадка Эбола в Конго унесла жизни 60 человек

В Конго количество подтвержденных летальных исходов во время начавшейся эпидемии лихорадки Эбола выросло с 48 до 60. Об этом сообщил руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В ДРК подтверждено 344 случая заболевания, включая 60 летальных исходов», – цитирует ТАСС его выступление на брифинге в Женеве.

В то же время глава ВОЗ обратил внимание, что количество подозрений на заражение Эболой сократилось с более чем 1 000 на прошлой неделе до 116.

Между тем в Уганде зарегистрирован один подтвержденный случай смерти и 15 случаев заболевания, добавил Гебрейесус.

Ранее ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC) из-за вспышки Эбола в ДРК и Уганде. Согласно заключению организации, реальные масштабы эпидемии могут быть значительно выше официальной статистики.

Женева, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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